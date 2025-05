Inscrições para o 2º Concurso Fotográfico de Alfredo Chaves

Os critérios de avaliação incluem beleza, criatividade, originalidade e adequação ao tema. As três melhores fotos de cada categoria serão premiadas com valores em dinheiro

A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semab), em parceria com as Secretarias de Comunicação Social e Turismo, lança o 2º Concurso Fotográfico “Um Olhar Sobre o Meio Ambiente”. Com o tema “Belezas Naturais de Alfredo Chaves”, o concurso integra a programação da Semana Municipal do Meio Ambiente e tem como objetivo incentivar a população a registrar as paisagens locais, promovendo a valorização e a preservação dos recursos naturais do município.

As inscrições são gratuitas e vão até 30 de maio, podendo ser feitas presencialmente na Semab (Rua Lauro Ferreira Pinto, nº 165, Centro Administrativo da Prefeitura), das 7h30 às 16h30, com Raiane Vettoraci, ou pelo link (CLIQUE AQUI)

O concurso é dividido em duas categorias: estudantes do ensino fundamental/médio e população em geral. Cada participante poderá inscrever apenas uma fotografia inédita, obrigatoriamente capturada em Alfredo Chaves, sem uso de filtros ou edições, e que não contenha pessoas ou elementos que fujam do tema proposto. As fotos devem ser entregues em formato digital (JPG ou PNG), com resolução mínima de 1024×768.

A seleção será feita por uma comissão julgadora composta por representantes da administração municipal, da sociedade civil e do ramo da fotografia. Os critérios de avaliação incluem beleza, criatividade, originalidade e adequação ao tema.

As três melhores fotos de cada categoria serão premiadas com valores em dinheiro: 1º lugar – R$ 600,00, 2º lugar – R$ 400,00 e 3º lugar – R$ 200,00. Além disso, os 10 participantes pré-classificados receberão medalhas de reconhecimento. A premiação ocorrerá no dia 3 de junho de 2025, às 9h, durante evento da Semana do Meio Ambiente no auditório da Secretaria Municipal de Educação.

Para mais informações, dúvidas ou orientações, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone/WhatsApp (27) 99806-4882.

CLIQUE AQUI PARA CONSULTAR O REGULAMENTO

foto Claudia Carvalho