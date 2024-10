Inscrições para o concurso público de Piúma seguem até 31 de outubro

13 de outubro de 2024

A Prefeitura de Piúma divulgou a primeira retificação para um novo Concurso Público, que tem como objetivo preencher 202 vagas e formar cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

De acordo com o documento mais recente (retificação I), os requisitos para o cargo de Auditor Público Interno: Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Economia foi alterado. Além disso, a prova objetiva ficou prevista para acontecer nos dias 1 e 8 de dezembro de 2024.

CARGOS E VAGAS

Auxiliar em Saúde Bucal (11)

Agente Administrativo (23)

Agente Fiscal (4)

Eletricista (2)

Secretário Escolar (9)

Fiscal de Saúde Pública e Meio Ambiente (5)

Técnico em Eletrotécnica (2)

Assistente Social (4)

Auditor-Fiscal de Tributos Municipais: Direito (2)

Auditor-Fiscal de Tributos Municipais: Contabilidade (2)

Auditor-Fiscal de Tributos Municipais (Qualquer Área De Formação) (4)

Auditor Público Interno: Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Economia (1)

Auditor Público Interno: Contabilidade (1)

Biólogo (1)

Contador (2)

Fisioterapeuta (4)

Fonoaudiólogo (3)

Médico Veterinário (1)

Nutricionista (4)

Professor PA (74)

Professor PB: Educação Física (4)

Professor PB: Geografia (2)

Professor PB: História (1)

Professor PB: Língua Portuguesa (6)

Professor PB: Matemática (3)

Professor PB: Arte (12)

Professor Pedagogo (10)

Psicólogo (5)

Ao serem admitidos, os profissionais deverão atuar em jornada de 20 a 40 horas semanais de trabalho, com remuneração mensal no valor de R$ 1.642,20 a R$ 4.141,20 acrescido de auxílio alimentação no valor atual de R$ 560,00.

PARA PARTICIPAR

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período de 8 a 31 de outubro de 2024. Será cobrada taxa de participação nos valores de R$ 65,00 a R$ 85,00.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva e prova de títulos.

PROVAS

A seleção terá duas etapas de avaliação, sendo:

– Prova objetiva, para todos os cargos;

– Prova de títulos, exclusivamente para os cargos de Professor.

As provas objetivas de múltipla escolha do concurso serão realizadas nos dias de 24 de novembro de 2024 e 01 de dezembro de 2024. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais serão divulgados por edital de convocação para as provas a ser publicado no endereço eletrônico www.idcap.org.br.

A validade do concurso para chamamento dos aprovados será de 2 anos, a contar da data de homologação, prorrogável por igual período, a juízo da Administração Municipal.