Intercâmbio Internacional de Teatro começa na sexta (11) em Santa Teresa

today9 de novembro de 2022 remove_red_eye26

Com a participação de grupos de vários países, começa na próxima sexta-feira (11), o 5º INTESTES – Intercâmbio Internacional de Teatro de Santa Teresa.

A interação, performance e a diversidade com esses atores são o principal objetivo do intercâmbio que, este ano, traz grupos teatrais do Chile, Colômbia, Angola e Brasil para a Doce Terra dos Colibris e do Paraguai e da Islândia, em apresentações virtuais.

Noche de Payasas – Las Propietarias – Chile.

As apresentações serão presenciais, na Casa da Cultura, e online, no link https://www.youtube.com/c/RizzoCompanhiadeTeatro.

O valor do ingresso será 1 quilo de alimento não perecível, destinado às famílias carentes do município.

Trilogia de Cosas Cotidianas (Kunu’u Títeres, Teatro Miniatura Paraguay e Puller Audiovisuais (Paraguai e Islândia).

Já as apresentações virtuais acontecerão pelo canal do YouTube serão gratuitas. Acompanhe toda a programação e fique atento à classificação indicada.

Confira a programação completa