ITAPEMIRIM | Intervalos antecipados para 2ª e 3ª doses da vacina contra Covid

Os intervalos da vacinação contra Covid-19 tanto para a dose de reforço (3ª) como entre a 1ª e 2ª dose do imunizante Pfizer ou Astrazeneca foram antecipados. Para a 3ª dose o prazo diminuiu de 5 para 4 meses. Já para a 2ª dose, o intervalo agora é de 56 dias.

Em Itapemirim, o novo critério para vacinação está sendo adotado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) desde a última semana, conforme a orientação do Plano Nacional de Imunização (PNI). Por isso, a Prefeitura chama a atenção da população para que observem as datas com intervalos mais curtos.

A dose de reforço é destinada aos idosos acima de 60 anos após terem completado todo o esquema vacinal – duas doses ou dose única – em um intervalo de 4 meses. Já para os jovens de 12 a 18 anos, o prazo entre a 1ª e 2ª doses do imunizante da Pfizer ou Astrazeneca passa a ser de 56 dias.



A campanha de vacinação está sendo realizada nas unidades de saúde de Itaipava, Itaoca, Campo Acima, Garrafão e na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Maria da Penha Freire Mezher, no Centro (Vila).



Os municípes devem apresentar um documento de identificação com foto, além de CPF e os cartões do SUS e de vacina. O atendimento acontece por demanda espontânea ou por meio de agendamento no portal Vacina e Confia: https://www.vacinaeconfia.es.gov.br/cidadao/



Serviço

Locais: Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Itaipava, Itaoca, Campo Acima, Garrafão e Maria da Penha Freire Mezher, no Centro (Vila).

Horário: de 8 às 16h.

Documentação: Identidade, CPF, Cartão do SUS e de vacina.