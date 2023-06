Inverno chegando! Nutricionista explica cuidados com a alimentação no frio

today22 de junho de 2023 remove_red_eye117

Nutricionista Dani Borges ensina como se alimentar de forma saudável e equilibrada durante o inverno

O inverno está batendo à nossa porta, e com ele vem aquela vontade irresistível de se aconchegar em cobertores e desfrutar de comidas quentes e reconfortantes. No entanto, é importante lembrar que manter uma alimentação saudável nessa estação é fundamental para cuidar da saúde e do bem-estar. A nutricionista Dani Borges compartilha dicas sobre como se alimentar adequadamente durante o frio.

Segundo a especialista, no inverno, é comum diminuirmos o consumo de frutas e a ingestão de água, mas é fundamental manter esses hábitos saudáveis mesmo nessa época. “As frutas são fontes importantes de vitaminas e antioxidantes, que fortalecem o sistema imunológico. E a hidratação adequada é essencial para o bom funcionamento do organismo”, alerta Dani.

Além de manter o consumo de frutas e água, a nutricionista destaca outras dicas para uma alimentação equilibrada durante o inverno:

1. Aproveite as sopas e caldos: nada melhor do que uma sopa quentinha para aquecer o corpo no inverno. Aposte em caldos nutritivos, como de legumes, feijão ou lentilha, que além de aquecer, fornecem vitaminas, minerais e fibras.

2. Incremente as saladas quentes: mesmo no frio, não deixe de incluir saladas em suas refeições. Opte por saladas mornas, acrescentando vegetais cozidos, grãos e proteínas como grão de bico.

3. Varie nas fontes de proteína: aproveite o inverno para experimentar diferentes fontes de proteína, além de carnes, peixes e aves, aproveite os benefícios de alimentos como leguminosas e algumas sementes, como de abóbora. São opções saborosas e nutritivas que podem complementar as refeições.

4. Invista em chás e infusões: além de aquecer, os chás e infusões são ótimas opções para aumentar a hidratação. Experimente sabores como gengibre, camomila, hortelã e canela, que também possuem propriedades benéficas para a saúde.

5. Não esqueça dos alimentos ricos em vitamina D: com a redução da exposição solar no inverno, é importante garantir uma boa ingestão de vitamina D. Aposte em alimentos como cogumelos. E tente se expor ao sol sempre que possível.

Para finalizar, Borges destaca a importância de manter um equilíbrio nas escolhas alimentares e adaptar a alimentação de acordo com as necessidades individuais. “O inverno é uma época para se cuidar e aproveitar alimentos nutritivos e saborosos. Lembre-se de ouvir seu corpo e buscar o acompanhamento de um nutricionista para uma orientação personalizada”, ressalta a nutricionista.

foto divulgação / MF Press Global