Investimento de R$ 1 milhão para ampliação do fornecimento de água tratada em Itapemirim

today23 de dezembro de 2021 remove_red_eye73

Itapemirim investe R$ 1 milhão na ampliação da capacidade de fornecimento de água tratada para a população do município. Os recursos serão destinados na melhoria e implantação do sistema de decantação da Estação de Tratamento de Água (ETA), no Centro (Vila) e no Gomes, além da ampliação das redes de abastecimento de água, em Itaipava.

Os recursos investidos pela Prefeitura de Itapemirim foram alocados mediante celebração de um convênio de cooperação técnica com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). As intervenções serão executadas até setembro de 2022.

Pelo cronograma, a melhoria no sistema da ETA, na sede do município, será prioritária e com início imediato. O investimento total é de R$ 350 mil com previsão para conclusão da obra até o final de fevereiro do próximo ano.



Depois, será a vez da construção do decantador da ETA do Gomes, que consumirá recursos de R$ 300 mil e com previsão de entrega para junho. E, por último, a ampliação do sistema de distribuição de água de Itaipava, a ser finalizada até o mês de setembro com recursos de R$ 450 mil.



“Investir em saneamento e no tratamento de água são nossas prioridades para melhorarmos, ainda mais, a qualidade de vida e o bem-estar dos nossos munícipes, além de atuarmos fortemente no campo da saúde preventiva”, destacou o prefeito Thiago Lopes.



Para o diretor-geral do SAAE, Marcelo do Rosário Martins, as intervenções são necessárias e essenciais. “Com a população vacinada, há previsão de um aumento considerável na movimentação de pessoas nas praias neste verão. E, esses recursos vão nos ajudar a atender essa população flutuante que Itapemirim recebe nessa época do ano”, justificou.