Investimentos: 20 obras avançam na sede e no interior de Anchieta

today1 de julho de 2024 remove_red_eye66

A Prefeitura de Anchieta está com diversas obras em andamento, na sede, litoral e interior do município. Construção de unidades educacionais e de saúde, edificação de praças, além de serviços de drenagem e pavimentação em ruas, fazem parte do rol de investimentos.

A tão sonhada Escola Irmã Terezinha Godoy de Almeida vem ganhando forma ao lado da Vila Olímpica e ainda este ano será inaugurada. Ao lado, vem sendo construída uma nova creche municipal. Esses dois investimentos têm apoio do governo do Estado.

Construção da Escola Irmã Terezinha Godoy de Almeida.

Além da construção da nova praça São Pedro, outras três vêm sendo erguidas nas comunidades de Alto Pongal, Jabaquara e Iriri com recursos próprios do município.

Já em Parati, a Prefeitura está com duas obras em andamento: a reforma geral da escola municipal e a revitalização da orla. Em Castelhanos, 10 ruas recebem drenagem e pavimentação.

E em Ubu, uma obra extraordinária, com apoio do governo do Estado, irá transformar o balneário, deixando a vila ainda mais bonita e atrativa para impulsionar o turismo. No local, as obras de reurbanização da orla, com pavimentação de ruas, foram iniciadas.

Pavimentação em Córrego da Prata.

“Estamos investindo para garantir segurança e bem-estar para nossos moradores. Além das obras físicas, estamos investindo em diversos programas e projetos sociais para fomentar a renda e a geração de emprego em nosso município”, destacou o prefeito Fabrício Petri.

CONFIRA AS OBRAS EM ANDAMENTO

– Construção da Escola Irmã Terezinha Godoy de Almeida;

– Construção da nova creche municipal;

– Construção da Praça de Alto Pontal;

– Construção da Praça de Jabaquara;

– Construção da Praça de Iriri;

– Construção da nova Praça São Pedro;

– Obras de drenagem e pavimentação de 10 ruas em Castelhanos;

– Obras de construção da quadra poliesportiva na comunidade de Goembê;

– Construção da Estratégia de Saúde da Família (ESF) dos bairros Nova Anchieta e Planalto;

– Reforma da Estratégia de Saúde da Família da comunidade de Mãe-Bá;

– Construção de duas rampas náuticas, uma em Inhaúma, que foi finalizada, e outra no bairro Porto de Cima, para acesso ao rio Benevente;

– Obras de melhorias da escola municipal de Parati;

– Revitalização da orla de Parati;

– Reurbanização com pavimentação de ruas na orla de Ubu;

– Drenagem e pavimentação de rua em Córrego da Prata;

– Pavimentação de ruas na comunidade de Subaia e São Mateus;

– Manutenção da Praça da Vila Samarco;

– Manutenção do prédio do antigo Fórum que vai ser a a base da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil;

– Construção do canil;

– Obras de melhorias na Escola Municipal de Recanto do Sol.