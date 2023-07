SERRA | Ipem-ES anuncia prazo de agendamento do serviço de verificação de taxímetros

O Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem-ES), órgão delegado do Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) no Estado, divulga o prazo de agendamento para verificação dos taxímetros instalados nos veículos táxi licenciados, no município da Serra. A fiscalização de taxímetros no município será realizada entre os dias 1º e 11 de agosto, e será referente ao exercício de 2023. A informação foi publicada por meio da Instrução de Serviço Nº 30, na edição desta quarta-feira (26), do Diário Oficial do Estado.

O proprietário do veículo-táxi deverá agendar antecipadamente a data da verificação e emitir a GRU (Guia de Recolhimento da União) para o pagamento da taxa de serviço. O agendamento deve ser realizado acessando o site do Ipem-ES (www.ipem.es.gov.br) > Serviços Online > Verificação de Taxímetro – Agendamento.

O proprietário do veículo-táxi deverá comparecer ao local da verificação na data e horário previamente agendado e informados na GRU, para que seja efetuada a verificação do taxímetro. No momento da verificação, obrigatoriamente, deverão ser apresentados os seguintes documentos, sem rasuras: Autorização da Prefeitura; Ordem de Serviço emitida por oficina autorizada; Último Certificado de Verificação do Taxímetro; Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV); Carteira Nacional de Habilitação do Motorista (CNH); Comprovante de Pagamento da GRU referente ao serviço de verificação.

O proprietário ou responsável legal do veículo-táxi que não comparecer com o taxímetro para a verificação no prazo determinado no artigo 1º e não realizar a verificação dentro do exercício de 2023 será autuado, ficando sujeito às penalidades previstas nos artigos 8º e 9º, da Lei nº 9933/99 de 20 de dezembro de 1999.

O taxímetro que, durante a verificação, for reprovado e necessitar de reparos deverá ser submetido à nova verificação após a conclusão dos serviços realizados por oficina autorizada, sob pena das penalidades previstas no artigo 5º desta Instrução de Serviço. Deverá ser retirada nova GRU e agendada nova data e horário na sede do Ipem-ES.

https://ioes.dio.es.gov.br/apifront/portal/edicoes/publicacoes_ver_conteudo/1162737

Ouvidoria

Consumidores que desconfiarem de irregularidades devem entrar em contato com a Ouvidoria do Inmetro, pelo telefone 0800 285 1818 (esse canal funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h) ou pelo site www.gov.br/inmetro/ouvidoria.