IPM de Alfredo Chaves cresce e prevê cerca de R$ 2,9 milhões de ICMS em 2026

21 de janeiro de 2026

Após anos de queda no Índice de Participação dos Municípios (IPM), Alfredo Chaves voltou a registrar crescimento no indicador em 2025. O índice passou de 0,442% em 2024 para 0,460% em 2025, resultado direto do trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria Municipal de Finanças.

A elevação do IPM representa uma previsão de aumento de aproximadamente R$ 2,9 milhões no repasse do ICMS para o exercício de 2026, recursos que poderão ser aplicados em novos investimentos e melhorias para o município.

De acordo com a Secretaria de Finanças, o crescimento é fruto do fortalecimento das ações de fiscalização tributária, realizadas pela equipe da pasta em conjunto com o Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC), além do trabalho contínuo de apuração e conferência de informações fiscais feito em cooperação com empresas e produtores rurais sediados em Alfredo Chaves.

O IPM é um dos principais critérios utilizados pelo Governo do Estado para a distribuição da cota-parte do ICMS aos municípios, e seu aumento reflete diretamente na capacidade de investimento da administração pública.

“O resultado reforça a importância de uma gestão fiscal responsável, do diálogo com o setor produtivo e da valorização do contribuinte, garantindo mais recursos para o desenvolvimento econômico e social de Alfredo Chaves”, destaca a titular da pasta, Aline Dias Silva.