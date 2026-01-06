IPTU 2026: Prefeitura de Guarapari esclarece atualização dos valores

A Prefeitura de Guarapari divulgou as regras de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o exercício de 2026 e reforça a importância da atualização cadastral e da Planta Genérica de Valores (PGV), medida que promove mais justiça fiscal e garante que cada contribuinte pague de forma proporcional à realidade do seu imóvel.

Quem optar pelo pagamento em cota única poderá garantir descontos expressivos, que incidem tanto sobre o valor do IPTU quanto sobre a taxa de coleta de lixo. Serão 20% de desconto para pagamento em cota única até 30 de janeiro de 2026 e 10% de desconto para pagamento total até 27 de fevereiro de 2026. O pagamento antecipado gera economia direta para o contribuinte e contribui para o planejamento financeiro do município, permitindo que os recursos retornem mais rapidamente em melhorias para a cidade.

Para quem prefere dividir o valor, o IPTU 2026 poderá ser pago em oito parcelas mensais, sem desconto, com vencimentos de março a outubro:

1ª parcela: 31/03/2026

2ª parcela: 30/04/2026

3ª parcela: 29/05/2026

4ª parcela: 30/06/2026

5ª parcela: 31/07/2026

6ª parcela: 31/08/2026

7ª parcela: 30/09/2026

8ª parcela: 30/10/2026

Por que o IPTU foi atualizado em 2026?

A atualização do IPTU 2026 está prevista na Lei Complementar nº 164/2025 e é resultado de um trabalho técnico que modernizou o cadastro imobiliário do município. O objetivo principal é garantir mais equilíbrio e justiça na cobrança do imposto.

O município realizou o georreferenciamento dos imóveis, utilizando imagens aéreas, mapas digitais e medições técnicas. Isso permitiu corrigir informações desatualizadas, como área do terreno, área construída, uso do imóvel e padrão construtivo. Em muitos casos, imóveis que haviam passado por ampliações ou mudanças não refletiam a situação real no cadastro municipal.

Além disso, a Planta Genérica de Valores (PGV) foi atualizada para adequar o valor venal dos imóveis à realidade atual do mercado imobiliário, considerando critérios como localização, infraestrutura urbana, zoneamento e características da construção.

O que muda para o contribuinte?

– Não houve aumento de alíquotas do IPTU;

– A atualização incide sobre o valor venal e as características reais do imóvel;

– Nem todos os imóveis tiveram aumento no valor do imposto;

– Em alguns casos, o valor foi mantido ou até reduzido;

– A aplicação dos ajustes ocorre de forma gradual, conforme determina a lei;

– Isenções legais foram preservadas, protegendo quem mais precisa.

Segundo a gerente de Administração Tributária da Secretaria Municipal da Fazenda, Viviane Loose Proescholdt, o processo é essencial para tornar o sistema mais justo.

“A atualização do IPTU 2026 resulta da revisão da Planta Genérica de Valores e do georreferenciamento dos imóveis, conforme lei aprovada. Não houve aumento de alíquotas; o que ocorreu foi a atualização do valor venal e das características dos imóveis, como área, uso e padrão construtivo. Nem todos tiveram aumento, a aplicação é gradual e as isenções foram mantidas, garantindo mais justiça fiscal.”

A revisão do IPTU corrige distorções históricas, fazendo com que imóveis semelhantes contribuam de forma semelhante. Quem paga menos do que deveria passa a contribuir de maneira justa, e quem já paga corretamente não é penalizado. Com uma arrecadação mais equilibrada, o município fortalece os investimentos em saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, limpeza pública e outros serviços essenciais, beneficiando toda a população de Guarapari.

A Prefeitura reforça seu compromisso com a transparência. Caso o contribuinte identifique divergências nos dados do imóvel ou tenha dúvidas sobre o lançamento do IPTU, é possível consultar o cadastro imobiliário e solicitar revisão junto à Secretaria Municipal da Fazenda, por meio dos canais oficiais de atendimento.