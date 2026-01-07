IPVA 2026 já está disponível no Sicoob

O imposto estadual pode ser pago diretamente no aplicativo da instituição

O Sicoob informa que o pagamento do IPVA 2026 já está disponível para os cooperados por meio do aplicativo da instituição financeira cooperativa. Pelo SuperApp Sicoob, é possível quitar o imposto de forma prática e segura, utilizando as funcionalidades de pagamento de tributos e convênios, sem necessidade de deslocamento ou atendimento presencial.​

Para realizar o pagamento, o cooperado deve acessar o aplicativo, entrar no menu de pagamentos e selecionar a opção destinada a convênios, como IPVA e taxas vinculadas aos departamentos de trânsito estaduais.

O Sicoob também integra a rede de instituições habilitadas ao pagamento do IPVA por meio de canais eletrônicos e via Pix, conforme regulamentação e calendários definidos pelos governos estaduais. Dessa forma, os cooperados contam com mais conveniência para manter os tributos em dia, organizar o orçamento de início de ano e evitar filas e deslocamentos desnecessários.​

O SuperApp Sicoob conta com diversas comodidades, entre elas o agendamento automático de boletos, cashback e uma grande camada de segurança. O aplicativo atualmente possui quase 400 produtos e serviços e representa mais de 81% das transações realizadas pelos cooperados da instituição financeira cooperativa.