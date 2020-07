Itália: terra de aventura e bem-estar

A Itália oferece inúmeras e surpreendentes oportunidades para quem quer férias dedicadas a esportes e atividade física e para quem quer estar em contato direto com a natureza no verão e no inverno, rodeado por paisagens únicas de tirar o fôlego.

Não apenas isso, mas com instalações qualificadas e bem equipadas, disponíveis para ajudar os hóspedes e atender a todas as suas necessidades. As inúmeras marinas e portos da Itália e as várias organizações turísticas oferecem oportunidades para praticar esportes aquáticos, como windsurf, kitesurf, natação, vela, barco a motor e esqui aquático.

Para os amantes da montanha, existem infinitas opções. Durante o verão: ciclismo, caminhada, cavalgada, rafting e caiaque ao longo de riachos e corredeiras, pesca nas águas cristalinas de rios e lagos, parapente e asa delta sobre paisagens espetaculares. Durante o inverno, as montanhas se tornam um paraíso para quem deseja praticar esportes de inverno.

Seja qual for a estação, seja qual for a paixão, a Itália é o lugar para férias relacionadas ao esporte! A Itália é o cenário perfeito para golfe, ciclismo, rafting, mountain bike, caminhadas e cavalgadas por trilhas incríveis… E muitos outros esportes ao ar livre.

Itália, terra de bem-estar e beleza

Sentir-se bem na Itália é fácil. Esse país possui o maior número de centros de spas termais do mundo, com uma tradição de tratamentos para o corpo e a alma que remonta há milhares de anos – à Roma antiga. Em todo o país, de norte a sul, é possível aos visitantes experimentar férias únicas, centradas no bem-estar geral em numerosas fontes termais naturais. Esses locais são conhecidos por suas propriedades terapêuticas e por seus excelentes tratamentos estéticos. Há termas antigas que permanecem intactos há séculos e levam os visitantes de volta no tempo, oferecendo um tipo de apelo primitivo, com suas saunas naturais, cavernas escondidas cercadas por vegetação e vapor quente com um aroma agradavelmente ferroso – excelentes locais para revigorar o corpo e tratar a pele.

As férias no spa termal são sempre revitalizantes, graças a tratamentos eficazes e a uma ampla gama de serviços, mas o mais importante: graças às encantadoras paisagens naturais em que estão localizadas. A Itália tem vários dos spas termais mais famosos do mundo: Saturnia, Montecatini, Bagni Vignoni, San Gimignano, Abano, Bormio, Salsomaggiore e Ischia, para citar apenas alguns dos locais dedicados à saúde, beleza e bem-estar físico, todos em resorts tranquilos com todos os apetrechos necessários. Consideração especial deve ser dada à grande variedade de opções disponíveis nos centros de bem-estar em Trentino-Alto Ádige, Úmbria e Toscana. Suas instalações estão especificamente equipadas para utilizar os mais recentes aparelhos e técnicas, com tratamentos inovadores que proporcionam aos hóspedes férias dedicadas ao bem-estar físico e ao relaxamento.