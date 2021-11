ITAPEMIRIM | Alunos da rede municipal farão provas para avaliar conhecimento

Quarenta e cinco turmas do 9º e 5º anos das escolas municipais de ensino fundamental de Itapemirim farão provas do Sistema de Avaliação do Ensino Básico (Saeb) entre os dias 24 de novembro e 9 de dezembro. Os estudantes terão 2h30 para a realização dos testes de língua portuguesa e matemática, além do questionário do estudante.

Participarão dos testes 27 turmas do 5º ano e 18 do 9º ano dos turnos matutino e vespertino, além de uma única classe do 2º ano para aplicação amostral em que os alunos terão um tempo de 3h05 para a realização das provas de língua portuguesa e matemática.

Os testes serão aplicados em 13 unidades de ensino em vários bairros e localidades do município, conforme o calendário com datas e horários estabelecido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

As avaliações compostas por testes cognitivos e questionários serão aplicadas em horário regular de aula seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19, com o uso obrigatório de máscaras faciais, distanciamento social e álcool 70º.

Os alunos devem acompanhar o calendário de provas nas respectivas unidades de ensino. Os estudantes com alguma deficiência terão atendimento especializado, além de um tempo adicional de 20 minutos para cada prova.

Com a aplicação das provas do Saeb, o Inep pretende avaliar cerca de 6 milhões de alunos da educação básica no país.