Itapemirim | Ano letivo começa com aulas presenciais na próxima quinta-feira (9)

today2 de fevereiro de 2022 remove_red_eye43

Antes do início das aulas, os alunos e servidores serão submetidos a testagens para detecção da Covid-19.

O ano letivo de 2022 para os mais de 8 mil alunos das 46 unidades de ensino do Sistema Municipal de Educação começa no próximo dia 9 de fevereiro em Itapemirim. Durante as aulas, no formato presencial para todas as séries, serão adotados os protocolos de biossegurança, como o uso de máscaras, distanciamento social e higienização das mãos com álcool 70°.

Na próxima segunda-feira (7), antes mesmo do início das aulas, os alunos da pré-escola até o ensino fundamental II serão convocados para testagens rápidas para detecção da Covid-19. Os servidores também serão submetidos a testagens da doença.

“Tudo isso para mantermos um ambiente seguro nas escolas”, destacou a secretária Municipal de Educação, Viviane da Rocha Peçanha Sampaio, ao explicar que aqueles que testarem positivo para Covid-19 só retornarão às salas de aula após o período de quarentena.

Os professores, por sua vez, já retornaram às atividades, nesta quarta-feira (2), para jornadas de planejamento das aulas do ano letivo até o dia 8 de fevereiro. Equipes da Secretaria Municipal de Educação, professores e profissionais do magistério vão se reunir diariamente para o planejamento das aulas em todas as unidades de ensino.

O horário das Unidades de Educação Infantil será de 7 às 11h30, pela manhã, de 12h50 às 17h20, no período da tarde, e de 7 às 16h10 para o horário integral.

Já o horário do ensino fundamental ficou estabelecido de 7 às 11h30, para o 1° ano, depois de 7 às 12h10 para o 2° até o 5° ano e de 7 às 12h20 do 6° ao 9° ano. No período da tarde, o horário será de 12h50 às 17h20 para o 1° ano, de 12h50 às 18h00 do 2° ao 5° ano e de 12h50 às 18h10 do 6° ao 9° ano.

Conforme o calendário, o horário do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) será de 18h30 às 22h00, enquanto que o Ensino Fundamental de tempo integral ficou estabelecido das 7h30 às 16h.