Itapemirim aperfeiçoa canal online para atendimento de demandas da população

today1 de fevereiro de 2022 remove_red_eye78

Pelo Governo Digital, o munícipe pode solicitar o atendimento de vários serviços oferecidos pela prefeitura.

Fácil, rápido e seguro. Para prevenir a disseminação de Covid-19, poupar tempo e manter o distanciamento social, a Prefeitura de Itapemirim aperfeiçoou o atendimento online para solicitações de serviços municipais. Basta clicar no ícone do Governo Digital, disponível no portal da prefeitura, que abrirá um cardápio com vários serviços.

As opções vão desde um simples pedido para trocar uma lâmpada queimada à solicitações de ordem tributária, como isenção do IPTU, inscrição ou renovação de alvarás, emissão de nota fiscal avulsa, cancelamento de débito ou até mesmo uma declaração de ITBI.

Por meio da aba do “Governo Digital” também é possível solicitar ou renovar diversas licenças, encaminhar pedidos para aprovação de projetos, certidões, autenticações e ligações de água, dentre outras opções relacionadas a cada secretaria da Administração Municipal.

Para solicitar os serviços basta acessar o link do Governo Digital no portal da Prefeitura de Itapemirim no seguinte endereço: www.bpms.itapemirim.es.gov.br/governo-digital.html.