ITAPEMIRIM | Após quitar débitos da gestão anterior, quadra de comunidade é inaugurada

today19 de outubro de 2022 remove_red_eye36

A atual administração municipal quitou os débitos com a empresa que executou os serviços, e ainda realizou obra de calçamento e iluminação do entorno da quadra

A noite de ontem (18) foi marcante para a comunidade de Palmital, no interior de Itapemirim. A Prefeitura realizou a entrega da quadra de esportes para uso da população. “Na nossa gestão as obras são do povo, independente de quem começou, não podemos desperdiçar o dinheiro público. Obra tem que ser concluída e tem que funcionar,” garantiu o Prefeito, Dr. Antônio Rocha.

Quando a atual administração assumiu o Município, a obra estava praticamente pronta, porém haviam débitos de duas medições, totalizando R$ R$ 412.689,19 (quatrocentos e doze mil reais, seiscentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos) de dívida com a empreiteira.

De acordo com a prefeitura municipal, os débitos foram todos quitados após uma inspeção nos contratos e visita técnica para conferência dos serviços prestados.

Além do processo ter sido devidamente quitado foi realizado o serviço de calçamento e toda a iluminação do entorno da quadra. “O nosso prefeito esteve no local e identificou a necessidade de calçar, e também iluminar a área. Esses serviços foram executados com as nossas equipes da Secretaria”, frisou o Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, Fernando César Rodrigues.

O vereador Alcione Amorim, que é morador de Palmital, agradeceu o município por atender os anseios da população, e aproveitou para destacar que além de atividades esportivas, a quadra vai ser muito útil para a comunidade e todo o distrito, seja com atividades religiosas, culturais, e até mesmo outros festejos.

O Presidente da Associação dos Pecuaristas e Agricultores Familiares do Município de Itapemirim (APEAGRI), Rogério Paresqui, enfatizou a importância de os moradores zelarem pelo espaço. “Demorou tanto ficar pronta esta obra, foi uma imensa luta e precisamos cuidar desse bem público”, concluiu.