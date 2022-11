ITAPEMIRIM | Assinada ordem de serviço para remoção de macrófitas na Lagoa Guannandy

O município de Itapemirim realizou nesta quarta-feira (16), a solenidade de assinatura da ordem de serviço para “Remoção de Macrófitas na Lagoa Guannandy”, conhecida popularmente como “lagoa das sete pontas”, localizada no Gomes.

Com maquinário específico e pessoal qualificado em remoção de vegetação aquática, a empresa contratada, LF Ambiental LTDA deve realizar, no prazo de 30 dias, o recolhimento da vegetação dentro da lagoa e sua mobilização até as margens, uma área total de 695 mil m2.

O serviço vai custar aos cofres públicos o total de R$ 240.790,00 (duzentos e quarenta mil, setecentos e noventa reais).

O evento foi realizado no auditório da Prefeitura e contou com a presença do prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio da Rocha Sales; o vice-prefeito, Fábio dos Santos Pereira; os vereadores Erasto da Costa Rocha, Estevão Silva Machado e Renildo Nascimento Peçanha; a secretária de Meio Ambiente, Kamila Ladeira; o representante da empresa LF Ambiental, Átila de Andrade Filho; além de moradores do Gomes e servidores da municipalidade.

O representante da empresa enfatizou que o maquinário chegou e que o trabalho já começa hoje na lagoa. “Esse tipo de vegetação, que é nativa daqui, requer um trabalho diferenciado, quase manual. Como ela se reproduz facilmente temos que tirar 100% dela”, destacou Átila de Andrade Filho.

A secretária de Meio Ambiente agradeceu a comunidade por inúmeras vezes fazer limpeza na lagoa, e destacou que será implantado um serviço contínuo no local para evitar que a mesma chegue nas condições atuais. “Em nome do Sr. Noel, que está aqui presente, agradeço demais os moradores que cuidam da nossa lagoa. Vamos continuar zelando pelo meio ambiente, para que possamos deixar esse patrimônio para as próximas gerações”, frisou Kamila Ladeira.

O prefeito de Itapemirim enfatizou que o município está empenhado para cuidar do meio ambiente, e destacou que não importa quanto tempo a lagoa está esperando por esse serviço, o que interessa é que hoje a prefeitura está dando um importante passo. “Não olho para retrovisor, é daqui para a frente. E os moradores do Gomes podem ter a certeza que a nossa administração está cuidando, e continuará olhando pela nossa lagoa,” destacou Dr. Antônio Rocha.

Fábio Dagata enfatizou que a preocupação com a lagoa começou antes mesmo de serem prefeito e vice. “Muitas das vezes eu e o Dr. Antônio Rocha conversamos sobre a Guannady, e hoje estamos aqui concretizando este primeiro passo visando o cuidado com a mesma.”

Os vereadores Erasto da Costa Rocha, Estevão Silva Machado e Renildo Nascimento Peçanha também fizeram suas manifestações.

Erasto parabenizou o município pelo trabalho e pela ordem de serviço assinada. Estevão destacou a importância de transformar a lagoa em um parque ecológico municipal, visando garantir a preservação. E Renildo enfatizou sua alegria em ver o município cuidando do meio ambiente justamente no momento em que o mundo todo está com os olhos voltados para a COP 27.