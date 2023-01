ITAPEMIRIM | Atrações musicais diversificadas marcam o encerramento da 2ª quinzena de janeiro

A prefeitura de Itapemirim vem realizando diversos eventos de verão. Na última quinta-feira (11), na praça de Itaoca, moradores e visitantes se divertiram ao som da banda Fik Assim. E na praça de Itaipava, a atração Filhos da Promessa levou ao público canções e mensagens religiosas.

A sexta-feira foi repleta de Axé, Pagode e Sertanejo no litoral de Itapemirim. Em Itaipava, a primeira banda a subir ao palco foi Patrick Bernardo, e o encerramento da noite ficou por conta de SAMBADM. Já em Itaoca, a dupla Pedro e Luan se apresentaram na abertura da noite, seguido por Danny Machado.

Diversas atrações musicais animaram o sábado em Itaoca, Itaipava e na praia da Gamboa.

Em Itaipava, a noite começou com o evento “Jesus no Litoral”, realizado pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus, com apoio da prefeitura. O som foi por conta do DJ JP e do Ministério nos braços da Mãe. Em Seguida subiu ao palco a banda Capricho.

Na praia da Gamboa o público tomou banho de mar ao som de Simplicidade do Samba, e da banda Samba & Cia. Já em Itaoca o fim da tarde foi ao som da banda Artsamba. Em seguida se apresentaram Juma Gamel e a dupla Gabriel e Edvandro.

Já no domingo, na Gamboa, o pagode foi com a banda Fá Maior. Em Itaipava a banda Agitaê levou um repertório variado, que não deixou ninguém parado. O encerramento foi com o cantor sertanejo Alex Campanha. Já em Itaoca se apresentaram a banda Fik Assim e o cantor Patrick Bernardo.