Itapemirim busca parceria com municípios vizinhos para implantar um aeródromo na região

today3 de outubro de 2022 remove_red_eye45

Estão em conversa os prefeitos de Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy

O litoral sul conta com grandes potencialidades e uma enorme perspectiva de crescimento, em especial na área da indústria, comércio e serviços.

Visando estar preparado para atrair cada dia mais investidores, que consequentemente trazem empregos e geração de renda para o povo, o município de Itapemirim está buscando parcerias com cidades vizinhas para implantar um aeródromo na região.

Em reunião entre o prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio da Rocha Sales, e o prefeito em exercício de Marataízes, José Amintas Pinheiro Machado (Jaiminho), o projeto foi apresentado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Itapemirim, que destacou impactos em diversos setores, como: atração de novas empresas; geração de empregos; elevação do fluxo de pessoas; potencialização do turismo; fomento ao comércio; geração de renda.

De acordo com o projeto, um aeródromo além da pista, também oferece instalações, infraestrutura e pessoal para o embarque e desembarque em aeronaves de pessoas e cargas. “Estamos pensando na logística de forma estratégica, visando promover o desenvolvimento de todos os municípios da nossa região. Além, é claro, de oferecer para o turismo e a população em geral mais mobilidade e facilidade de trafego”, frisou o prefeito de Itapemirim, destacando a importância de trabalhar em conjunto com as cidades vizinhas.

Atualmente a única forma de recebimento e envio de produtos de Itapemirim, bem como em Marataízes e Presidente Kennedy, é por meio da malha viária, sendo a principal delas a Rodovia BR 101, que conta com o tráfego de cerca de 3.176.932 veículos no ano de 2022.

Uma nova realidade empresarial se apresenta ao litoral sul com a perspectiva de implantação do Porto Central no município de Presidente Kennedy, e do terminal portuário Itaoca Offshore, em Itapemirim, o que deve transformar a região em um ambiente mais atrativo para a indústria, comércio e serviços.

Projeta-se ainda a construção da EF-118, ligando Vitória ao Rio de Janeiro, via Presidente Kennedy, que fará grande movimentação de cargas pesadas com destino ou provinda do Porto Central.

No entanto, com esse complexo industrial tomando forma, faz-se ainda mais necessária a instalação de vias aéreas de transporte.

A implantação de um aeródromo impactaria diretamente a eficiência econômica de toda a região, provendo agilidade e possibilitando o transporte aéreo de curta e longa distância, não somente às atividades diretamente ligadas ao Porto, mas possibilitaria celeridade aos turistas no acesso às praias da região, potencializando a economia local, e sobretudo proporcionar aos munícipes em seus deslocamentos aos grandes centros brasileiros seja a passeio, estudo ou negócios.

Além disso, a própria existência do aeroporto em si representa um instrumento de desenvolvimento socioeconômico, com incremento direto na rede de hotelaria, restaurante e comércio em geral.