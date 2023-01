ITAPEMIRIM | Colônia de férias: “Projeto Douradinho” em Itaoca

Essa é para a criançada! Verão é sinônimo de férias, né? Pensando nisso, a prefeitura de Itapemirim preparou um projeto incrível para os pequenos.

Começa nesta quinta-feira, 12, às 8:30h, o “Projeto Douradinho”, na Praia de Itaoca, que tem como objetivo a interação social entre as crianças participantes: orientação sobre as condições do mar, primeiros socorros, atividades físicas e lúdicas na areia da praia, com ênfase na educação ambiental e marítima, com consequente saber da importância da preservação ambiental.

Uma equipe multidisciplinar estará no local para orientar, ensinar e cuidar dos pequenos durante o horário da colônia de férias, que acontecerá todas as quintas e sextas-feiras, até o dia 17 de fevereiro.

A praia de Itaoca vai virar palco para muita diversão da criançada. Haverá lanches, brindes e, também, água mineral.

Público alvo: crianças de 7 a 10 anos (podendo ser moradores ou turistas).

MAIS INFORMAÇÕES NO LOCAL.