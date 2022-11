ITAPEMIRIM | Continua obra de recapeamento da Rodovia do Sol entre Itaipava e Itaoca

Segue a obra de recapeamento da Rodovia do Sol, no trecho entre Itaipava e Itaoca. Os serviços estão sendo realizados pelo Governo do Estado, através do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES).

Em uma agenda do prefeito de Itapemirim, Dr. Antonio, com o diretor do DER/ES, Luiz César Maretto, ficou tratado também sobre os próximos serviços que o município será contemplado: recapeamento da Rodovia do Penedo; recapeamento do Hospital Santa Helena até Candéus e recapeamento da ponte velha até a praça Domingos José Martins.

Na ocasião, o prefeito ainda solicitou a possibilidade de iluminar o trecho da Rodovia do Sol, entre a Gamboa e o Monte Aghá.