ITAPEMIRIM: contratada para limpeza de lagoa é notificada pela prefeitura após abandonar serviço

today6 de dezembro de 2022 remove_red_eye95

No intuito de preparar a lagoa para receber moradores e turistas no verão, após a empresa contratada interromper a realização da limpeza e retirar os maquinários do local, a Prefeitura de Itapemirim mobilizou uma força tarefa com as Secretarias de Meio Ambiente, Regional, de Pesca, Serviços Públicos, Defesa Civil, com auxílio de moradores, e estão limpando a área de banho.

“Os pontos que for possível limpar sem os maquinários nós iremos fazer. As equipes estão empenhadas e se dedicando ao máximo para cuidar da nossa Lagoa Guannandy”, afirmou a Secretária de Meio Ambiente, Kamila Ladeira.

Vale destacar que o contrato prevê a limpeza referente aos 695m² da lagoa. A empresa foi notificada, e como não há segundo colocado no certame licitatório, sem o cumprimento da empresa, será aberto outro processo licitatório.

A notificação para a empresa foi encaminhada na última segunda-feira, 05, via carta registrada e publicada no diário oficial. Paginas 10,11,12 e 13: https://www.itapemirim.es.gov.br/abrir_arquivo.aspx?cdLocal=12&arquivo={6A60ABEE-D3AE-EB62-A6B5-5CEAD6ED57CB}.pdf