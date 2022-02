Itapemirim dá passo decisivo para efetivar integração do sistema de segurança

today22 de fevereiro de 2022 remove_red_eye62

A integração foi pauta de reunião nesta segunda-feira (21) com agentes de segurança do Estado.

Integração do sistema de segurança. Na manhã desta segunda-feira (21), a Prefeitura de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social, deu passos decisivos para efetivação da integração dos sistemas de dados do cerco eletrônico municipal e estadual, além do sistema de monitoramento da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A reunião teve como pauta a integração e compartilhamento do banco de dados das instituições, além da criação de um setor de inteligência da Guarda Civil Municipal para um trabalho conjunto com a PRF e Secretaria Estadual de Segurança.

Outro assunto tratado foi a expansão do Sistema de Inteligência da Segurança Pública (E-COPs) no município. Trata-se de uma base que centraliza todos os chamados de ocorrências da região a serem atendidas pelas polícias e pela Guarda Municipal.

Para o comandante da Guarda Civil Municipal de Itapemirim, Fábio Pedrada, a estruturação da integração será um avanço para o município. “Isso porque vai permitir a realização de um trabalho com muito mais qualidade técnica e eficiência de forma colaborativa para maior proteção e segurança do cidadão”, destacou.

“Com essa iniciativa estamos criando ferramentas adequadas para que possamos cooperar para a realização de um trabalho mais apurado e eficiente no campo da segurança pública”, pontuou a secretária Municipal de Defesa Social, Letycia Paiva.

Participaram da reunião representantes da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, agentes da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, responsável pelo atendimento emergencial no Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes Sul).