Itapemirim distribui mais de uma tonelada de alimentos a cidadãos em vulnerabilidade social

26 de abril de 2020

Em meio à crise da pandemia do coronavírus, onde famílias carentes encontram-se em dificuldades de ter uma boa alimentação, o Município de Itapemirim distribuiu na sexta-feira, 24 de abril, cerca de 1.300 kg de frutas e verduras. Essa distribuição foi possível graças ao Programa de Aquisição de Alimentos– PAA, em parceria com a Associação dos Pecuaristas e Agricultores Familiares do Município de Itapemirim – APEAGRI. Os produtos foram distribuídos aos cidadãos Itapemirinenses em situação de vulnerabilidade social.

Segundo Rogério Cardoso Paresqui, presidente da APEAGRI, foram entregues as frutas e verduras a Secretaria de Assistência Social, que prontamente disponibilizou funcionários, transporte e técnicos, para selecionar os alimentos que foram entregues aos beneficiários.

O Secretário da Pasta, Angel Hugo Correa, enaltece o incentivo que o prefeito Dr. Thiago, tem dedicado a agricultura familiar e aos programas sociais realizando o primeiro PAA em Itapemirim. Além disso, ele agradece a parceria da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), gerenciada pelo Engenheiro Agrônomo – Brício Alves Júnior, que sempre acreditou na força da Agricultura Itapemirinense e vem sempre buscando as parcerias com o poder público e as associações, logrando êxito em poder atender com recursos, a agricultura local, nesse momento difícil.

O PAA, conhecido como Compra Direta, é uma ação do Governo Federal que prevê a compra de alimentos da agricultura familiar e a sua doação as entidades socioassistenciais, que atendam pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Ou seja, o programa fortalece a economia local, comprando produtos da agricultura familiar e promove a distribuição de renda e combate à fome, doando estes produtos há quem precisa.