Itapemirim é destaque nacional por tornar ambiente favorável ao empreendedorismo

today28 de outubro de 2021 remove_red_eye44

Itapemirim é destaque em ranking nacional em função da adoção de medidas para tornar o ambiente de negócios mais livre e favorável à abertura de empresas na cidade. Para isso, o município passou para 506 o rol de atividades dispensadas de alvarás e licenças a fim de simplificar o empreendedorismo.

Divulgado pelo Ministério da Economia, o relatório do mês de setembro aponta uma subida meteórica dos indicadores de Itapemirim, que visam basicamente alavancar o desenvolvimento econômico no município com a atração de novos negócios. Os indicadores mais que dobraram ao incorporar outras 256 atividades as 250 já existentes, proporcionando uma melhora no ambiente de negócios, com a desburocratização e facilitação para abertura de empresas.

As normas específicas, aprovadas e adotadas pelo município da orla sul capixaba passam a integrar o sistema nacional de dispensa de alvarás e licenças do Ministério da Economia, conforme o que estabelece a Lei da Liberdade Econômica, que prevê a dispensa de qualquer ato público para as atividades econômicas de médio e baixo risco.

Várias outras medidas também estão sendo desenvolvidas para alavancar o crescimento econômico no município. “Além de incentivar a atividade empresarial, nós estamos ampliando o leque de oportunidades de negócio, com medidas de fomento ao empreendedorismo, inovação, parcerias, melhorias dos acessos digitais e principalmente ações para a desburocratização”, pontuou o prefeito Thiago Lopes.

“São múltiplas as ações de fomento ao empreendedorismo, como a criação de um fundo de financiamento para os investimentos, implantação de zonas especiais de negócio, além do assessoramento das empresas. Tudo isso objetivando tornar o ambiente de negócio o mais favorável possível no município”, explicou o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Morisco Ribeiro.