“Itapemirim em ação” mobiliza cerca de 100 servidores em uma força tarefa pelo litoral

today28 de setembro de 2022 remove_red_eye38

Foi realizada na última segunda-feira (26), em Itaoca, distrito de Itaipava, a abertura oficial do projeto “Itapemirim em ação”. Uma força tarefa com diversas secretarias vai percorrer o município solucionando as demandas das comunidades.

Essa primeira etapa atenderá os bairros Itaoca e Itaipava. Foram mobilizados aproximadamente 100 profissionais, divididos em turmas e áreas, realizando simultaneamente serviços como: manutenção e restauro dos passeios públicos; retirada de areia das ruas; capina; varrição e lavagem de ruas e avenidas; plantio de vegetação de praia; pinturas de ruas, hospital e postos de saúde; limpeza de bueiros; reparos elétricos; retirada de entulhos e galhos; reparação do deck e poda de árvores.

Participam da ação a Secretaria de Obras e Urbanismo – (SEMOU); Transportes – (SEMTRA); Regional Itaipava/Itaoca – (SEMAR); Meio Ambiente – (SEMMA); Serviços Públicos – (SEMUSP); e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

A solenidade de abertura do projeto contou com a presença do prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio Rocha, do Vice-Prefeito, Fábio dos Santos Pereira (Dagata), dos vereadores Alcione de Amorim Gomes (PP); Antônio Carlos Helvécio (Republicanos); Erasto da Costa Rocha (PDT); Estevão Silva Machado (PSDB); João Bechara Netto (PSB); Lucimar Alves Soares (Republicanos) e Renildo Nascimento Peçanha (Republicanos); além de servidores e sociedade civil.

O prefeito agradeceu o empenho dos colaboradores e destacou que o “Itapemirim em Ação” irá percorrer todos os distritos. “Vamos terminar esse movimento aqui na orla, avenida e ruas adjacentes em Itaoca e Itaipava, seguir para a rua da linha, fazer esse distrito ficar um brinco! E assim seguiremos por nosso Itapemirim”, concluiu.