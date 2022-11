Itapemirim entrega briquete (miojo) para produtores rurais

A prefeitura de Itapemirim iniciou, nesta quinta-feira (24), a entrega de briquetes (conhecido popularmente como miojo) para alimentação animal em períodos de ausência de pastos na pecuária. O produto prensado distribuído em saco de 40 quilos, rende até 500 litros em contato com água.

O município realizou o processo de compra de 29 mil sacos. Um investimento de mais de R$ 3 milhões de reais, para amenizar o prejuízo de mais de R$ 30 milhões do setor agrícola com a estiagem.

Até a manhã de hoje (24), a Secretaria de Agricultura já havia realizado o cadastro de mais de 250 produtores rurais. Nesta primeira etapa de distribuição, cada produtor poderá retirar até 30 sacos e o quantitativo aprovado para cada produtor varia de acordo com o número de rebanho registrado no IDAF.

O início da distribuição contou com a presença do prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio da Rocha Sales, que enfatizou que pretende implantar um trabalho com silagem. Destacou ainda que o município está em contato com o Governo do Estado e que em breve Itapemirim estará recebendo maquinários para melhor atender o homem do campo. “Sei da luta de quem tira o seu sustento do meio rural, e a nossa administração está buscando fazer o melhor pelo setor agrícola,” concluiu.