Itapemirim está 100% regular no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais

22 de agosto de 2022

Após detectar que o Município de Itapemirim estava com situação irregular, que inclusive o impedia de receber recursos provenientes de convênios, o prefeito, Dr. Antônio Rocha, determinou que as pendências fossem sanadas. De imediato as medidas foram adotadas, e atualmente a Prefeitura está com o Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais – CAUC – regular.

O CAUC consolida em um documento único os dados recebidos de cadastros de adimplência ou sistemas de informações financeiras, contábeis e fiscais geridos pelos órgãos e entidades da União. “É como se fosse o SPC dos municípios, Itapemirim agora está com o nome limpo” frisou Karen Camata, responsável pela Captação de Recursos, de Itapemirim.

Foram entregues as prestações de contas do 1º, 2º e 3º bimestres do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, e regularizadas as certidões negativa de débitos tributários federais e dívida ativa da União.

Em breve o Município estará apto também para receber recursos federais. Falta apenas a resolução dos precatórios judiciais, que já está em andamento.