ITAPEMIRIM | Falamansa agita Itaoca durante o Festival "I Love Music"

Evento, que vai reunir atrações como Dilsinho, Ana Castela, Wesley Safadão e Melim vai acontecer entre os dias 20 e 23 de abril, na orla de Itaoca, em Itapemirim

A alegria e o forró da banda Falamansa vão invadir a orla de Itaoca, em Itapemirim, durante o “Festival I Love Music”, que vai acontecer entre os dias 20 e 23 de abril. Os meninos prometem um show animado, dia 21, com muitas novidades, além de mostrar um pouco do projeto de Ritmos que estão lançando.

“Uma honra poder fazer parte de um evento tão grande e poder representar o forró no meio de outros estilos. A gente quer fazer por merecer estar presente nesse evento que é tão bem pensado e produzido, vamos levar muita alegria para o público capixaba, que é público fiel ao Falamansa”, diz Tato, vocalista do grupo.

Em um único vídeo no YouTube eles possuem quase seis milhões de acessos e para esse ano, o grupo traz muitas novidades e dão seguimento a projetos que já haviam sido iniciados e que foram sucesso.

“A gente quer dar continuidade ao projeto que iniciamos no ano passado, que é uma mistura de ritmos musicais. Já fizemos uma música com a Iza, a música Cangaceira, gravamos, também, com o Natiruts, a música Aloha. E vamos ter mais misturas, como o axé, por exemplo. Temos muita coisa preparada, além do São João né, que é para a galera curtir a Falamansa na sua essência”, conta.

Importância do Espírito Santo

O Espírito Santo faz parte da banda Falamansa, sendo um dos pilares estruturais da carreira e não só do grupo, com uma importância fundamental na história do forró.

“O estado tem uma importância muito grande nessa linha do tempo do forró no cenário brasileiro, lá no início dos anos 2000, em Itaúnas. Por isso que a gente tem tanto carinho, respeito e gratidão pelo estado e pelo capixaba. O Falamansa não seria a banda que é hoje se não fosse o carinho do povo capixaba”, ressalta Tato.

O vocalista relembra um dos primeiros shows no Espírito Santo. “Um dos primeiros shows foi na extinta Multiplace Mais, abrimos para o Alceu Valença, choveu muito e os instrumentos molharam, a gente lembra que a galera ficou mesmo assim, animada, abriu a nossa carreira esse evento”, relembrou.

“Festival I Love Music”

Quatro dias de evento, 14 atrações de destaque no cenário musical brasileiro e uma super estrutura na orla de Itaoca, em Itapemirim, uma das maiores já vista na região. Assim será o “Festival I Love Music”, que vai acontecer entre os dias 20 e 23 de abril, com shows confirmados de Wesley Safadão, Dilsinho, Fernando e Sorocaba, Ana Castela, Paula Fernandes, Bruninho e Davi, Yasmin Santos, Atitude 67, Melim, Falamansa, Bruno Martini, João Marcos e Mateus, Beat Samba e Marcynho Sensação.

Os ingressos avulsos e passaporte para todos os dias do evento já estão à venda através da plataforma Le Billet.

Serviço

I Love Music Festival

Data: 20 a 23 de abril.

Local: orla de Itaoca, em Itapemirim.



Programação

20/04 (quinta-feira) – Fernando e Sorocaba, Bruninho e Davi, Yasmin Santos e Atitude 67

21/04 (sexta-feira) – Paula Fernandes, Melim, Bruno Martini e Falamansa

22/04 (sábado) – Dilsinho, Wesley Safadão, João Marcos e Mateus e Beat Samba

23/04 (domingo) – Ana Castela e Marcynho Sensação.

Ingressos

Passaporte:

R$ 500 (pista, inteira, 1º lote).

R$ 250 (pista, meia solidária (doação de um quilo de alimento não perecível), 1º lote.

R$ 700 (área vip, inteira, 1º lote)

R$ 350 (área vip, meia solidária (doação de um quilo de alimento não perecível), 1º lote.

Avulso

R$ 140 (pista, inteira, 1º lote).

R$ 70 (pista, meia solidária (doação de um quilo de alimento não perecível)

R$ 240 (área vip, inteira, 1º lote)

R$ 120 (área vip, meia solidária (doação de um quilo de alimento não perecível), 1º lote.

Vendas: https://lebillet.com.br/group/i-love-music

Mais informações: https://www.instagram.com/ilovemusic_festival/