ITAPEMIRIM | Família pede ajuda para encontrar jovem de 27 anos desaparecido

today2 de janeiro de 2022 remove_red_eye308

O jovem evangélico, Lucas Julião Peixoto, 27 anos, da comunidade rural de Bom Será, em Itapemirim, está desaparecido desde o dia 30/12 (quinta-feira), quando saiu de casa com destino ao município de Anchieta.



Desde o desaparecimento, o celular de Lucas encontra-se desligado deixando seus familiares desesperados e sem notícias do mesmo. Lucas está passando por um quadro depressivo e qualquer informação que leve ao paradeiro dele, a família pede que entrem em contato com os números (28) 9 9936-6355 (Renata) ou ainda pelo (28) 9 9909-8961 (Fabiano).

Segundo informações, a última ligação de Lucas foi quando ele estava em Anchieta.