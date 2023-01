ITAPEMIRIM | Famílias recebem escrituras de casas populares entregues há mais de 10 anos

today13 de janeiro de 2023 remove_red_eye37

Durante a solenidade, o prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio da Rocha Sales, anunciou melhorias para o bairro

O Município de Itapemirim realizou, nesta quinta-feira (12), a entrega de escrituras de casas populares para dezenas de famílias. Nesta etapa a listagem compreende a um total de 64 imóveis, cujo os moradores concretizaram o sonho de regularizar a casa própria, com muita alegria e emoção.

Os contemplados receberam às casas no conjunto habitacional Namitala Ayub I no período anterior ao ano de 2012. O Município tem a listagem completa de todos os beneficiários e segue trabalhando para que mais famílias tenham suas escrituras.

Durante a solenidade, o Prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio da Rocha Sales, anunciou melhorias para o bairro, como a revitalização da praça, a limpeza e urbanização no entorno do lago, e ainda a construção de uma unidade de saúde. “É também o nosso desejo reformar as casas que estiverem precisando e oferecer um programa de energia gratuita”, destacou.

Participaram da solenidade os vereadores Renildo Peçanha, Alcione Amorim, e João Bechara Neto. A Secretária de Assistência Social e Cidadania, Maria Helena Spinelli Pereira Escovedo, o Secretário interino de Integridade Governamental e Transparência, Luiz Carlos de Mattos Souza Guimarães, e o Procurador efetivo Paulo Branco.

Qualquer dúvida sobre moradia popular pode ser esclarecida na Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Itapemirim.