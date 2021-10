Itapemirim finaliza acordo para convênio de inteligência eletrônica com Polícia Federal

Os convênios de inteligência eletrônica para auxiliar no combate ao tráfico de drogas e também para concessão do porte de armas para a Guarda Municipal foram tratados, na manhã desta segunda-feira (25), pelo prefeito de Itapemirim, Thiago Lopes, e o superintendente da Polícia Federal (PF), delegado Eugênio Ricas. Na reunião que aconteceu na sede da PF, em São Torquato, Vila Velha, tratou-se da formalização das parcerias.

O primeiro convênio se refere a integração do município na força-tarefa contra o crime organizado, por meio da liberação dos acessos às imagens da Central de Videomonitoramento e do Cerco Eletrônico no município, para o combate ao comércio e tráfico de drogas ilícitas.

Durante a reunião também foi tratada a formalização do convênio para concessão do porte de armas para a Guarda Municipal. No último dia 10 de setembro a Prefeitura de Itapemirim recebeu da Polícia Militar capixaba a doação de 50 armas, sendo 48 revólveres calibre 38 e 2 pistolas ponto 40 para o devido treinamento e uso em serviço.



“A integração de forças para mitigar ações delituosas é uma das iniciativas que marcam o protagonismo do município na prevenção da violência urbana”, analisou o secretário de Defesa Social, cel. Oberacy Emmerich, que também participou da reunião na sede da Polícia Federal.



A reunião também contou com a presença do delegado federal Luciano Damasceno, responsável pela parte administrativa da Superintendência da Polícia Federal.