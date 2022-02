ITAPEMIRIM | Guarda faz blitz educativa para orientações de turistas

today25 de fevereiro de 2022 remove_red_eye33

Durante a ação teve orientações sobre alcool x direção, lei do silêncio e rotas alternativas.

Blitz educativa de carnaval. Agentes da Guarda Civil Municipal de Itapemirim realizaram nesta sexta-feira (25), pela manhã e à tarde, ações de conscientização no trânsito para turistas e motoristas durante o período de carnaval. Mais de 340 veículos foram abordados.

Durante as abordagens, os agentes orientavam os motoristas quanto a combinação perigosa da bebida alcoólica e o ato de dirigir, utilização do som alto e também a alternativa viária como rota de tráfego para evitar retenções na via principal nos acessos de Itaoca e Itaipava.

A ação de conscientização, que contou com entrega de folhetos sobre os assuntos abordados, também foi realizada na tarde de quinta-feira (24).

“O objetivo da ação foi conscientizar o turista, os condutores de veículos, sobre as boas práticas no trânsito para um carnaval mais seguro e tranquilo”, enfatizou a secretária municipal de Defesa Social, Letycia Paiva.