ITAPEMIRIM | Hospital Menino Jesus faz treinamento com equipes da maternidade

today10 de fevereiro de 2022 remove_red_eye46

A capacitação foi voltada para o uso de equipamentos em processos de reanimação de bebês.

O Hospital Menino Jesus, instituição municipal de Itapemirim administrada pela Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, realizou um treinamento com as equipes de enfermagem que atuam na urgência e emergência neonatal da unidade.

A capacitação dirigida a enfermeiros e técnicos de enfermagem foi conduzida pelo médico pediatra, Gustavo Teixeira de Mello, com o apoio da enfermeira Valéria Regina Duarte.



“O objetivo do treinamento foi familiarizar as equipes de enfermagem no uso dos equipamentos disponíveis no hospital para ressuscitação neonatal e nas diversas fases de reanimação dos bebês”, destacou Mello.

A palestra foi voltada, principalmente, para os procedimentos de urgência e emergência. “As principais situações abordadas foram os casos de emergências em neonatologia, como apnéia primária, apnéia secundária, morte aparente e situações correlatas”, explicou o médico.



“O treinamento enquanto educação continuada é fundamental para o sucesso do trabalho. Por isso, o hospital está investindo muito em capacitação com o objetivo de qualificar as equipes e humanizar o serviço tanto para os servidores como para os usuários”, destacou a secretária municipal de Saúde, Elisa do Santos Daroz.