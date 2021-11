Itapemirim imuniza 94% da população com 1ª dose da vacina contra Covid-19

11 de novembro de 2021

Itapemirim vacinou mais de 94% da população com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Até a manhã desta quinta-feira (11), já tinham sido aplicadas 32.882 doses da vacina. Com as duas doses ou dose única aplicadas, o município alcançou a marca de 63,71% da população vacinada.

O total de vacinas aplicadas no município chega a 57.933 doses. A cobertura vacinal completa, seja com as duas doses ou dose única aplicadas, foi de 22.272 doses dos vários imunizantes, com um percentual de 63,71% da população itapemirinense.

As doses de reforço aplicadas chegaram ao número de 2.477 pessoas acima de 60 anos. Cinco unidades estão aplicando a 1ª, 2ª ou 3ª doses do imunizante contra Covid-19 em jovens de 12 a 18 anos, idosos acima de 60 anos, profissionais e trabalhadores da saúde e pessoas imunossuprimidas.

“A vacinação é uma ação fundamental e impactante na redução do número de pacientes contaminados e de óbitos. Mas só vamos nos sentir aliviados quando tivermos uma cobertura vacinal acima de 90% da população com as duas doses”, explicou a secretária municipal de Saúde, Elisa Barreto dos Santos Daroz.

O atendimento está sendo feito por demanda espontânea ou por meio de agendamento no portal Vacina e Confia: https://www.vacinaeconfia.es.gov.br/cidadao/

Os locais de vacinação são nas unidades de saúde de Itaipava, Itaoca, Campo Acima, Garrafão e na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Maria da Penha Freire Mezher, no Centro (Vila).

É necessário a apresentação de documento de identificação com foto, além de CPF, CNS e cartão de vacina.

Serviço

Horário: de 8h as 16h

Locais: Unidades de Saúde de Itaipava, Itaoca, Campo Acima, Garrafão e na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Maria da Penha Freire Mezher, no Centro (Vila).

Documentação: Identidade, CPF, Cartão do SUS e de vacina.