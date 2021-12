Itapemirim inaugura unidade para fornecimento de medicação de alto custo

today17 de dezembro de 2021 remove_red_eye56

Unidade para o fornecimento de medicamentos de alto custo é inaugurada na manhã desta sexta-feira (17) em Itapemirim. A Farmácia Cidadã Estadual vai atender, inicialmente, 2.500 processos ativos que englobam demandas de outros sete municípios do Litoral Sul capixaba com investimentos de mais de R$ 1,7 milhões. A solenidade contou com as presenças da vice-governadora do Espírito Santo, Jacqueline Moraes, e o prefeito Thiago Lopes, além de autoridades estaduais e municipais, lideranças comunitárias e moradores.

Foram investidos um total de R$ 1,7 milhões de recursos do Estado, sendo R$ 30 mil para estruturação do projeto e o restante em parcelas de R$ 28.965,75, em 60 meses, destinadas ao custeio e contratação de recursos humanos. O município, por sua vez, ficou com a responsabilidade de arcar com os custos de toda infraestrutura do imóvel, contratação de servidores e informática.

“Vivemos um momento histórico porque estamos entregando uma farmácia que vai fornecer remédios de alto custo na sede do nosso município. As pessoas, que muitas vezes, iam para outras cidades distantes, agora poderão pegar o medicamento em Itapemirim. É difícil depender de uma medicação cara e não ter condições financeiras de, ao menos, ir buscá-la. Hoje ficou tudo mais fácil e próximo”, destacou o prefeito Thiago Lopes.



A vice-governadora, Jacqueline Moraes, também destacou os benefícios do equipamento. “Não é um valor gasto, mas investido em saúde pública. Uma farmácia dessas beneficia a população com remédios que chegam a custar até R$ 300 mil para salvar a vida de uma só pessoa que, muitas vezes, é obrigada a lançar mão do Estado para manter rins, fígado ou coração funcionando muitas vezes depois de um transplante”, exemplificou.



Para o atendimento à população, a Farmácia Cidadã conta com um ambiente climatizado, com várias salas e espaços para os medicamentos, recepção e área para digitação. A unidade também contará com 11 funcionários, sendo cinco farmacêuticos; outros cinco servidores para o apoio administrativo e um assistente social. A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 7 às 16h.



Usuários de outros sete municípios da microrregião da orla Sul capixaba também terão suas demandas atendidas a partir da unidade sediada no Centro de Itapemirim, como Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul. Os atendimentos serão realizados por farmacêuticos, que vão orientar sobre o uso correto de cada medicamento entregue.



Entre os medicamentos a serem disponibilizados estão remédios para o tratamento da doença de Parkinson, Alzheimer, insuficiência renal crônica, depressão, entre outros itens como fórmulas nutricionais.