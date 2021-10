Itapemirim inicia cadastramento online para inclusão em programas sociais

13 de outubro de 2021

Uma medida inovadora. As famílias em situação de vulnerabilidade já podem fazer, de forma online, o cadastramento para inclusão nos programas sociais eventuais de “Cesta Básica”, “Auxílio Gás” e “Vale Feira”. Para quem não tem acesso à internet, a Prefeitura de Itapemirim vai disponibilizar servidores para auxiliá-los na realização da inscrição online.

As inscrições online serão feitas a partir do dia 20 de outubro até 13 de dezembro no horário de 9h30 às 16h. Mas é preciso observar atentamente as datas do calendário de cada bairro, bem como toda a documentação exigida.

Para realizar o cadastramento basta acessar o portal da Prefeitura de Itapemirim no endereço www.itapemirim.es.gov.br, clicar no ícone Governo Digital e seguir as instruções.

O novo procedimento, que também ajuda na prevenção da Covid-19, foi regulamentado pela Prefeitura de Itapemirim, por meio da Portaria nº 12/21, com todas as instruções para as inscrições pela internet, a ser coordenada e supervisionada por uma comissão técnica designada pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Semasci).

“A iniciativa inovadora vai trazer mais agilidade, transparência e eficiência no atendimento aos munícipes”, pontuou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Adriana Peçanha Lopes Barbosa, sob alegação de que as famílias já devem se preparar para o cadastramento, separando a documentação e não deixando para a última hora.

Para o cadastramento do responsável familiar serão exigidos os seguintes documentos: folha espelho do CadÚnico atualizada nos últimos 12 meses, com a inclusão dos moradores da residência; RG e CPF de todos os componentes da família; certidão de nascimento dos menores de idade; declaração escolar dos filhos menores; Carteira de Trabalho, qualificação e o último contrato de trabalho de todos os componentes maiores da família e o comprovante de residência no município atualizado, com data de emissão máxima de 90 dias.

Serviço

Cronograma cadastramento Online