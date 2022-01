Itapemirim inicia vacinação contra Covid-19 em crianças nesta quarta-feira (19)

today18 de janeiro de 2022 remove_red_eye48

Vacinação de crianças. Itapemirim inicia nesta quarta-feira (19) a vacinação contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Serão priorizados os grupos formados por crianças indígenas e quilombolas com comorbidades portando o laudo e crianças com 11 anos.

Os locais de vacinação serão na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Maria da Penha, na Vila (Centro), ESF de Campo Acima, Itaoca e de Itaipava. O atendimento será feito por livre demanda nas quatro unidades de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) já fez a distribuição das 200 doses da vacina contra Covid-19 recebidas do Estado, assim como também vai disponibilizar kits para testagem da doença em todas as unidades de saúde.

Serviço

Vacinação contra Covid-19

Horário: 8h às 15h (livre demanda)

Público prioritário:

– Crianças Indígenas (5 a 11 anos)

– Crianças Quilombolas (5 a 11 anos)

– Crianças com Comorbidades com Laudo (5 a 11 anos)

– Crianças com 11 anos

Locais:

– ESF Maria da Penha, Vila (Centro)

– ESF de Campo Acima

– ESF Itaoca

– ESF Itaipava