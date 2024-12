ITAPEMIRIM | Inscrições abertas para processo seletivo da educação

today16 de dezembro de 2024 remove_red_eye52

Se você deseja participar dos processos seletivos para preenchimento de vagas na área da Educação no Município de Itapemirim, já prepare os documentos e não perca tempo, pois as inscrições começaram nesta segunda-feira (16) e serão encerradas às 23h59min (horário de Brasília) do dia 18 de dezembro de 2024.

Os cargos disponíveis são para Professor I, II e III, Professor Auxiliar, Cuidador e Merendeira. As remunerações variam entre R$ 1.511,56 e R$ 5.845,12 + Ticket Alimentação (R$ 1.000,00 atualmente).

Os interessados devem acessar www.itapemirim.es.gov.br/processos-seletivos para ler os editais completos e realizarem as inscrições. Vale ressaltar que são três editais, sendo eles: Edital nº 07/2024 – Processos Seletivo Magistério; Edital nº 08/2024 – Processo Seletivo Magistério – Tempo Integral; e o Edital nº 09/2024 – Processo Seletivo Cuidador (a) e Merendeiro (a).

Saiba mais sobre as vagas:

CUIDADOR

Vencimento: R$ 2.068,67 (dois mil e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos)

Ticket: R$ 1.000,00 (atual)

Nível de escolaridade: Ensino Médio Completo

Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais

MERENDEIRA

Vencimento: R$ 1.511,56 (um mil quinhentos e onze reais e cinquenta e seis centavos)

Ticket: R$ 1.000,00 (atual)

Nível de escolaridade: Ensino Médio Completo

Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais

PROFESSOR

Vencimento: entre R$ 3.122,76 (três mil cento e vinte e dois reais e setenta e seis centavos) e R$ 5.845,12 (cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais e doze centavos), varia de acordo com o cargo pleiteado.

Ticket: R$ 1.000,00 (atual)

Carga horária: 25 (vinte e cinco) e/ou 40 (quarenta) horas semanais, varia de acordo com o cargo pleiteado

Nível de escolaridade: os pré-requisitos variam de acordo com o cargo pleiteado

ACESSE O EDITAL DESEJADO CLICANDO NOS LINKS ABAIXO

Edital nº 07/2024 – Processos Seletivo Magistério

https://www.itapemirim.es.gov.br/detalhe-do-processo-seletivo/info/processo-seletivo-simplificado-7-2024/17

Edital nº 08/2024 – Processo Seletivo Magistério – Tempo Integral

https://www.itapemirim.es.gov.br/detalhe-do-processo-seletivo/info/processo-seletivo-simplificado-8-2024/18

Edital nº 09/2024 – Processo Seletivo Cuidador (a) e Merendeiro (a)

https://www.itapemirim.es.gov.br/detalhe-do-processo-seletivo/info/processo-seletivo-simplificado-9-2024/19