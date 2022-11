ITAPEMIRIM | Inscrições para o processo seletivo de pós-graduação do Polo UAB segue até dia 16

São 40 vagas para o processo seletivo do curso de pós-graduação aperfeiçoamento em educação especial inclusiva

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Itapemirim está com as inscrições abertas até o dia 16 de novembro para o processo seletivo do curso de pós-graduação Aperfeiçoamento em Educação Especial Inclusiva do Programa Universidade Aberta Capixaba – UnAC, dentro do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES, oferecido na modalidade a distância, com ingresso em fevereiro de 2023.

O curso terá a carga horária total de 240 horas. Poderão participar deste Processo Seletivo candidatos que possuam diploma de graduação em qualquer área do conhecimento, devidamente reconhecido pelo MEC.

Para o edital Nº 136/2022 será oferecido um total de 200 vagas, distribuídas em 5 polos, sendo um deles o da UBA de Itapemirim, que ofertará 40 vagas, sendo 28 para ampla concorrência (AC), 02 para pessoa com deficiência (PcD), e 10 para preto, pardos e indígenas (PPI).



https://www.ifes.edu.br/processosseletivos/alunos/item/2778-edital-n-136-2022-pos-graduacao-aperfeicoamento-ed-especial-inclusiva