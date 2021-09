Itapemirim intensifica vacinação contra Covid-19 para várias faixas etárias

Itapemirim intensifica vacinação da 1ª, 2ª e doses de reforço contra Covid-19 a partir desta segunda-feira (27) até a próxima sexta-feira (1). Os públicos contemplados serão de pessoas com 12 anos ou mais sem comorbidade, idosos acima de 60 anos sem comorbidade para aplicação do reforço e os imunossuprimidos.

A campanha será realizada de 8:30 às 15 horas nos ginásios municipais Waldir Alves, no Centro (Vila), e Dinowalde Rodrigues Peçanha Júnior, em Itaoca. A vacinação vai acontecer por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento.



A 3ª dose para as pessoas com alto grau de imunossupressão será disponibilizada desde que o esquema vacinal com a 1ª, 2ª ou dose única tenha sido completada há mais de 28 dias. O público com 60 anos ou mais, por sua vez, só receberá a dose de reforço após completar mais de 5 meses depois de ter tomado a 2ª ou a dose única.



Para a vacinação é necessário apresentar a seguinte documentação: cartão de vacina e do SUS, CPF, documento de identificação com foto, termo de consentimento assinado para menores de 18 anos que não estiverem acompanhados pelo responsável legal no ato da vacinação e laudo médico para pessoas com alto grau de imunossupressão.



As doses serão aplicadas de acordo com quantitativo disponibilizado pelo Estado, por meio dos respectivos laboratórios, e que foram recebidos pelo município.



Serviço

Vacinação contra Covid-19

Data: 27/09 a 01/10

Horário: 08:30 às 15h



Públicos

– Pessoas acima de 12 anos sem comorbidades (1ª e 2ª dose)

– Idosos acima de 60 anos sem comorbidade (3ª dose)

– Pessoas com alto grau de imunossupressão ((3ª dose)



Documentação Necessária

Cartão de vacina, CPF, Cartão do SUS, documento de identificação com foto, termo de consentimento assinado para menores de 18 anos desacompanhados do responsável legal no ato da vacinação, laudo médico para indivíduos com alto grau de imunossupressão.