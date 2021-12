Itapemirim investe mais de R$ 26 milhões em obras, escolas e unidades de saúde

Mesmo com escassez de recursos, a Prefeitura de Itapemirim está investindo, ao longo deste ano, mais de R$ 26 milhões em obras de infraestrutura, construção de escolas, unidades de saúde, além de melhorias viárias no município. O balanço das ações, ora concluídas, em andamento ou em fase de contratação foi apresentado pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (SEMOU) nesta terça-feira (14).

Até agora já foram construídas 3 unidades de saúde; a de Graúna, Rio Muqui e Bom Será, além de intervenções para readequação da sala de hemodiálise do Hospital Menino Jesus, em Itaipava, e a estruturação física da Farmácia Cidadã. Também está no calendário, o reinício das obras da Unidade de Saúde de Itaoca.

Na área de educação foram priorizadas melhorias em duas escolas. Uma na creche da Vovó Lídia, que foi totalmente reformada e ampliada e também na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (EMEIF) Elvira Meale Lesqueves, ambas em Itaoca, cuja obra está em processo de contratação com recursos da ordem de R$ 13 milhões.



A sede de órgãos públicos municipais também passou por serviços de reformas e pintura, como a Procuradoria Geral, Secretaria de Defesa Social, a fábrica de gelo e a Farmácia Cidadã. Para este ano, ainda estão no planejamento da SEMOU, a construção de um campo society, em Brejo Grande do Sul; e a reforma da quadra poliesportiva de Arraial, em Santo Antônio.



Entre as intervenções em andamento estão a construção do píer das marisqueiras, a conclusão das obras de revitalização da orla em Itaipava, além da pavimentação asfáltica em alguns trechos de vias nas comunidades de Afonso, Beira Rio, Fazenda Velha e também no contorno de Itaipava, com um valor aproximado de R$ 15 milhões.



As obras não param por aí, pois ainda estão sendo executados serviços de concretagem, calçamento e manutenção em várias vias urbanas do município, além da aquisição de insumos para manutenção asfáltica, paviés, meio-fio, manilhas e mobiliário urbano.



Também está em processo de contratação empresas especializadas para reforma e manutenção da ponte nova, execução do recapeamento asfáltico no trecho de Campo Acima até o Centro da Vila e também para elaboração de projeto de engenharia.



Para 2022, o prefeito Thiago Lopes já adiantou que o município vai contar com uma fatia maior de recursos para investimentos em obras. “A previsão é de um orçamento de aproximadamente R$ 80 milhões para a SEMOU no ano que vem. Com isso, vamos contemplar várias outras demandas de infraestrutura no município”, destacou.