ITAPEMIRIM | Investimentos para aumentar a receita do município é tema de reunião com a SEFAZ

today19 de agosto de 2022 remove_red_eye68

Visando aumentar a receita própria de Itapemirim, o prefeito, Dr. Antônio da Rocha Sales, e o Vice-prefeito, Fábio dos Santos Pereira (DaGata), estiveram na quinta-feira (18), em Vitória, onde participaram de uma reunião com o Secretário da Fazenda do Espírito Santo, Marcelo Martins Altoé e o Subsecretário de Estado da Receita, Benício Suzana Costa.

“Gostaríamos de contar com a expertise de vocês para criar um ambiente favorável para novas empresas se instalarem no Município, consequentemente gerando emprego e renda, e aumentando a nossa arrecadação”, enfatizou o prefeito.

Dr. Antônio destacou que o Município está trabalhando para identificar oportunidades de parcerias com o setor privado, e estruturar a cidade para receber investidores, “vamos oferecer condições para que o nosso Município seja atrativo para receber investimentos”, frisou.

O Secretário de Estado da Fazenda destacou que esse é o primeiro passo: estruturar a cidade para que ofereça condições de instalações de indústrias. E destacou que através do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo, será possível contribuir para a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos de Itapemirim.

Participaram do encontro do Secretário de Finanças, Saulo Alves dos Santos, do Controlador Geral do Município, Dr. Luiz Carlos de Mattos, o Secretário Municipal de Integridade Governamental e Transparência, Melquisedeque Gomes Ribeiro, Secretário de Obras e Urbanismo, Fernando César.