Itapemirim mobiliza equipes para atender moradores e locais atingidos pelas chuvas

today13 de dezembro de 2022 remove_red_eye63

Com as intensas chuvas e vendaval que atingiu o município de Itapemirim na noite de ontem (12), o poder executivo municipal mobilizou equipes para prestar os atendimentos aos moradores e os locais atingidos pelas chuvas. Na tarde desta terça-feira (13) a chuva voltou com muita força.

No intuito de dar total suporte para a população e minimizar os prejuízos, desde a noite de ontem, até o momento, as equipes da Defesa Civil seguem trabalhando no atendimento das ocorrências, que chegam a todo momento. Até o início desta noite (13) os números da Defesa Civil já contabilizavam mais de 30 quedas de árvores, além de registros de obstrução de ruas e rodovias, deslizamento de talude, e mais de 30 ocorrências de destelhamentos de residências.

Em atendimento as famílias atingidas, a Secretaria de Obras entregou telhas para todas as residências destelhadas em Barbados, Córrego do Ouro e Garrafão. A secretaria de Assistência Social visitou as residências de Barbados e Córrego do Ouro, e fará doação do benefício eventual de cestas básicas para os moradores que tiveram perdido os seus pertences, inclusive alimentação.

“De acordo com o laudo da Defesa Civil, caso alguma casa ofereça risco, a mesma será interditada e o Município vai providenciar aluguel social, se necessário”, afirmou Maria Helena Spinelli, Secretária de Assistência Social e Cidadania.

INTERDIÇÃO DE VIAS

No distrito de Piabanha, a RODOVIA ESTADUAL ES 487, que liga Itapemirim a Rio Novo do Sul, está neste momento com diversos pontos de INTERDIÇÃO PARCIAL, por motivos de queda de árvores e deslizamento de terra, o que requer total atenção dos motoristas.

A estrada que liga os bairros Retiro a Vargem Grande, no mesmo distrito, está TOTALMENTE INTERDITADA devido a uma queda de árvores que atingiu a rede de alta tensão.

Essas duas ocorrências estão em andamento e em atendimento neste momento pela Defesa Civil. As equipes da Guarda Civil Municipal estão percorrendo o Município auxiliando o trabalho da Defesa Civil, em especial relacionado ao trafego de veículos.