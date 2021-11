ITAPEMIRIM | Novos integrantes tomam posse no Conselho de Defesa do Consumidor

Os novos integrantes do Conselho de Defesa do Consumidor (Condecon) de Itapemirim tomaram posse na manhã desta quinta-feira (25) para um mandato de dois anos. A solenidade foi realizada no auditório da sede da Prefeitura de Itapemirim, no Centro (Vila).

“Temos feito um trabalho de fortalecimento das instituições que prestam serviços básicos à sociedade, como o do Conselho, que agora abre um caminho para a população, por meio de todos os serviços que são otimizados”, enfatizou o prefeito Thiago Lopes, que presidiu a cerimônia de posse dos conselheiros.

E prosseguiu: “Com isso, quem saí ganhando nessa história, de uma forma geral, é o próprio consumidor”, pontuou.

O Condencon é composto por 18 membros, entre titulares e suplentes, com representações da Prefeitura e Câmara Municipal, Conselho dos Dirigentes Lojistas (CDL) e Ordem do Advogados do Brasil (OAB), secção Itapemirim.

Para o diretor presidente do Procon Estadual, Rogério Athayde, “só se constrói uma política municipal de defesa do consumidor buscando a harmonia na relação de consumo e dialogando com os consumidores”, enfatizou, sob alegação de que vai oferecer todo o suporte técnico e operacional ao Condecon.

Entre as atribuições do Condecon está a formulação de estratégias e a política municipal de defesa do consumidor, além de estabelecer diretrizes para a elaboração de projetos do plano de defesa do consumidor.

O órgão também pode auxiliar na gestão do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (FMPDC), destinando recursos para projetos e programas de educação, proteção e defesa do consumidor, além de promover atividades e eventos que contribuam para a orientação do consumidor.

Também participaram da solenidade de posse o vice-prefeito, Nilton César Soares, e o procurador geral do município Orlando Bergamini Júnior, além de técnicos do Procon Estadual.

O Condecon será presidido pela coordenadora do Procon Municipal, Lizandra da Silva Santos.