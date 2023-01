ITAPEMIRIM | O final de semana foi marcado pela abertura da arena de verão em Itaoca

As areias da praia de Itaoca, em Itapemirim, viraram palco para a Copa Itapemirim de Voleibol de Praia, que aconteceu nos dias 07 e 08 de janeiro.

No sábado, 16 duplas masculinas, de diversos municípios capixabas participaram: Itapemirim, Marataízes, Atílio Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim, Piúma, Vitória, Guarapari e até do estado vizinho, Rio de Janeiro, com uma dupla de Campos dos Goytacazes.

No naipe masculino, os campeões foram Yan e Luciano, seguidos por Índio e Juliano e Jonathan e Arthur, que ficaram em 2ª e 3º lugar, respectivamente.

No domingo foi a vez delas! 12 duplas femininas participaram da competição, que contou com atletas de Itapemirim, Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari e da capital, Vitória. A dupla Lauane e Mariane levaram o 1º lugar, seguidas de Shirley e Carol (2º lugar) e Brenda e Laís (3º lugar).

A arbitragem ficou por conta da Federação Espírito-santense de Voleibol.

