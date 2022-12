ITAPEMIRIM | Operação ‘Pacificação’ prende quatro na madrugada desta quarta (30)

Na madrugada desta quarta-feira (30) foi deflagrada a Operação “Pacificação”, no município de Itapemirim. A ação foi realizada para dar cumprimentos a decisões judiciais e contou com a participação da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Guarda Civil Municipal de Itapemirim (GCMI), Guarda Civil Municipal de Marataízes (GCMM) e Secretaria da Justiça (Sejus). Quatro pessoas foram presas durante a ação e foram apreendidas drogas, dinheiro e aparelhos celulares.

O objetivo da ação é dar cumprimentos de decisões judiciais, visando pacificar a Região de Graúna, onde grupos de traficantes estavam dominando a comunidade e impondo restrições aos direitos de ir e vir dos cidadãos. No total, 42 agentes de segurança participaram da operação que aconteceu nos bairros Graúna e Candeus, em Itapemirim.

No primeiro alvo da operação, no bairro Graúna, um homem e uma mulher de 25 anos foram presos. As equipes realizaram buscas e apreenderam, numa gaveta, ao lado da cama do casal, 28 pinos de cocaína, 10 pedras de crack, uma máquina de cartão de crédito e R$ 1.110,80 em espécie.

O homem já é investigado pelo crime de tráfico de drogas e posse de armas de fogo e munições desde o dia 09 de setembro deste ano, quando a PMES fez grande apreensão de drogas na sua residência. Na ocasião, o suspeito conseguiu fugir.

Ainda no bairro Graúna, uma mulher de 30 anos foi presa após desacatar os policiais e tentar impedir a entrada da equipe para cumprimento do mandado. Com a chegada dos policiais, a conduzida arrastou um sofá para trás da porta. Após verbalização, a mulher abriu a porta, mas se negou a permitir a entrada dos agentes. Ela foi algemada e presa. Na casa, foram aprendidos um aparelho celular e R$ 450,00 em espécie.

Outra prisão aconteceu no bairro Candeus, quando as equipes deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar na casa de um investigado de 39 anos, por crime de tráfico de drogas. Foram realizadas buscas no interior da residência, sendo localizados seis pacotes de maconha.

O delegado titular da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, Djalma Lemos, informou que o conduzido tem extensa ficha criminal, estando em prisão domiciliar no Estado de Minas Gerais pelo crime de tráfico de entorpecentes, quando na época, em investigação realizada pela Delegacia de Piúma, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, foi preso com aproximadamente 300 quilos de maconha trazida do Paraguai.

“Ele é considerado um dos maiores abastecedores de drogas da nossa região, conhecido no meio criminoso como “Madimbu”, esclareceu o delegado.

O conduzido ainda está sendo investigado por lavagem de dinheiro e tráfico. Na luxuosa residência em que foi encontrado, foram apreendidos ainda diversos recibos de compras de imóveis que foram arrecadados para possível sequestro pela justiça.

por Adriana Nascimento Amaral, Policial Civil – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).