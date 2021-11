Itapemirim: Ordem de Serviço é assinada para construção de 80 casas populares

O sonho de uma casa própria. O prefeito Thiago Lopes assinou, na manhã desta terça-feira (9), uma Ordem de Serviço para a construção de 80 unidades habitacionais e também uma área de lazer no bairro de Namitalla Ayub. A cerimônia, realizada no bairro, reuniu mais de 200 pessoas entre moradores, servidores, técnicos e lideranças comunitárias e políticas.

A previsão é de que a obras sejam concluídas em dez meses. “A casa simboliza mais do que uma construção apenas, é um lar, um sonho. Por isso, estamos assinando essa Ordem de Serviço para construção não só das casas, mas também de uma área de lazer, que vai servir para os bairros de Namitalla e Odin Moreira”, destacou o prefeito Thiago Lopes.

E continuou: “Os munícipes vão receber uma casa muito boa e de extrema qualidade no valor de mais de R$ 120 mil, que vai abrigar as famílias”, pontuou.

Pelo projeto, as residências do Conjunto Habitacional Miguel Lopes terão 54 metros quadrados de área construída, divididas em dois quartos, sala, cozinha e banheiro, além de espaços para recreação com playground e praça. O trabalho de terraplanagem da área será iniciado imediatamente pela empresa responsável pela construção das unidades habitacionais.

“É mais do que uma simples casa. É trazer dignidade para muitas famílias que sonham ter suas próprias habitações. E para amenizar o déficit habitacional que vem desde 2012, já temos outros dois projetos que totalizam 380 casas a serem construídas em terreno próprio em 2022”, enfatizou a secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Adriana Peçanha Lopes Barbosa.

Também prestigiaram o evento, o deputado estadual, cel. Alexandre Quintino; os vereadores de Itapemirim Renildo Nascimento Peçanha, Paulo Sérgio de Toledo, Eraldo da Costa Rocha, Lucimar Alves Soares e Weliton da Silva, vereador de Marataízes.