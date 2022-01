ITAPEMIRIM | Pequenos produtores recebem remessas da ração balanceada de 2022

Entrega da ração balanceada melhora a produção leiteira do município e gera renda para os pequenos produtores. A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Itapemirim iniciou nesta segunda quinzena de janeiro o programa de fornecimento de ração balanceada de 2022. Até o final do mês 403 produtores serão beneficiados com a distribuição do farelo.

Quase a totalidade dos pequenos produtores recebem pelo menos 30 sacos da ração balanceada. A distribuição já foi realizada em cinco localidades. Nesta terça-feira (18), a entrega da ração balanceada foi realizada nas localidades do Gomes e Fazenda Velha. No dia anterior, foi a vez dos produtores rurais de Palmital.

Os primeiros a receberem as remessas de ração balanceada foram os produtores das localidades de Santa Helena e do Frade. O farelo ajuda a aumentar a renda do pequeno produtor rural em função da diminuição dos custos dele com a produção leiteira.