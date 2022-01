Itapemirim | Prefeito destaca valores na primeira reunião do ano com secretariado

União, esperança e fé. Essa foi a tônica da primeira reunião de trabalho sob a liderança do prefeito de Itapemirim, Thiago Lopes, com todo o seu secretariado e equipe de governo. O encontro aconteceu na manhã da última segunda-feira (3) no auditório da sede do Executivo Municipal, no Centro.

Na reunião de abertura de 2022, o prefeito Thiago Lopes, que estava acompanhado do vice-prefeito Nilton Cesár Soares Santos, fez questão de recomendar a busca incessante por valores a serem perseguidos pela equipe de governo ao longo do ano no exercício do trabalho. “Paz, amor, harmonia, perdão, coragem, determinação, fé e Deus no controle”, enfatizou.

E acrescentou: “O restante nós vamos cuidando de tudo com muita fé e com total dependência em Deus”, invocou, ao destacar a importância do valor para a união da equipe.



“Que estejamos unidos, tenhamos paz, harmonia e que possamos nos respeitar um aos outros, e assim podermos construir esse projeto de governo. E se Deus assim nos permitir, seremos vitoriosos em 2022, como também em outros anos vindouros”, destacou.



Durante o encontro, a secretária Municipal de Integridade Governamental e Transparência (Siget), Elvani Carlos Lourencini, também falou sobre as perspectivas de 2022. “A largada já foi dada, agora só depende de nós mesmos aprendermos a construir, refletir e amadurecer. E que tudo isso seja o começo de um novo ciclo e também a continuidade de muito trabalho”, pontuou.



Mais empatia para com as demandas da população também foi outro ponto abordado pelo prefeito. “Existem pessoas que dependem de uma decisão nossa. E muitas vezes temos o poder de fazer a vida delas diferente. E temos uma coisa gratificante quando você sabe usar esse poder que Deus nos deu que é tratarmos as coisas com sabedoria e graça”, recomendou aos secretários.